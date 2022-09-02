Режиссерские амбиции актера Максима Виторгана разбиваются о суровые реальности жизни.

Режиссерские амбиции актера Максима Виторгана разбиваются о суровые реальности жизни.Младший сынМаксима Виторгана от брака с Ксенией Собчак — Платон — живет в Тель-Авиве. Тамже видели и Полину, дочь Виторгана от первого брака. Сам актер тоже перебралсяв Израиль, но в одиночестве. Говорят, что двухлетние отношения с актрисой НиноНинидзе закончились.В одном из своих интервьюМаксим поделился планами о съемках собственного фильма. Он хочет экранизироватьповесть "Поединок" Куприна. Это история о человеке с открытойдушой и сердцем нараспашку. Герой произведения бросился навстречу жизни ипотерял в итоге само желание жить.Актер понимает, что длясъемок фильма нужно приложить больше усилий, чем в его актерской профессии. Этоглавная причина откладывания съемок в долгий ящик. Максим признается, что емулень работать там, где труд оплачивается ниже, чем актерский,поэтому он предпочитает "проскочить, где полегче". К тому же, это большая ответственность.Возможно,Виторган ассоциирует себя с героем "Поединка". После брака с Собчакни один, ни второй супруг не делились подробностями расставания, но так и норовятподколоть друг друга. Так, под одним из постов в социальной сети, где сравнивалиуход компании IKEA с уходом бывшего —"Бестолковый и беспонтовый, тольконервы потрепал. Ушел бы навсегда" — Ксения написала, что у каждой естьтакой бывший. Как предполагают поклонники, именно Виторгана Собчак назвала бестолковым.