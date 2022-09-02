Объём нанесённого государству ущерба оценивается в 3,1 млн рублей.
Руководителя владимирского ДОСААФ задержали по подозрению в мошенничестве при ремонте автошколы в Коврове. Об этом рассказали наши коллеги из .
По версии следствия, отделение, возглавляемое Валерием Лариным, получило от ДОСААФ России 8,5 млн рублей на ремонт ковровской автошколы имени генерала армии Шуралева. Начальника автошколы из города-оружейников убедили заключить контракт на ремонт с компанией «СРК Периметр».
Однако подрядчик так и не выполнил работы в полном объёме. При этом средства были полностью перечислены фирме-исполнителю. Стоимость недоделок превысила три миллиона рублей.
Предполагается, что Ларин и гендиректор «СРК Периметр» Нурмухаммет Сабиров присвоили указанную сумму. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.