В пятницу, 2 сентября 2022 года, православные верующие отмечают Самойлов день – чтят память библейского пророка Самуила.

В пятницу, 2 сентября2022 года, православные верующие отмечают Самойлов день – чтят памятьбиблейского пророка Самуила.ИсторияПророкСамуил жил в XI веке до нашей эры — за 1146 лет до Рождества Христова. Он — последний иззнаменитых израильских судей с особым авторитетом среди израильтян.трехлетнего возраста мальчик был в скинии на попечении у первосвященника Илия. Ссамого детства Самуил предсказывал разные события. Так, в 12 лет он предупредил — Бог покарает весьдом Илия из-за сыновей. Отец их не контролирует, а те творят нечестивые дела.Когдапророчество сбылось, жители назвали Самуила судьей. При нем филистимляне вернуликовчег, а израильтяне вернулись в захваченные города. Самуил организовывал и особыеобщины для народного просвещения.Пророкумер в 88 лет, а в 406 году его мощи были перенесены из Иудеи в Константинополь. По преданию именно Самуил составил КнигуСудей.Традиции иприметыСамойлов деньприходится на начало сентября — хозяйственные работы еще шли, а в деревняхсобирали последний урожай моркови и свеклы. Последний считается "девичьим"овощем, поэтому для счастья в личной жизни на стол ставили свекольные блюда.2 сентябряподавали жареную картошку с грибами, чтобы урожай был богат, а зима — сытая. Загрибами не следовало ходить в одиночку, чтобы не попасть к нечистой силе.Что нельзя делать2 сентябряНельзя оставлять детейбез присмотра. Злые духи напугают малыша и причинят ему вред.Не стоит стричьволосы и ногти — иначе жизнь будет короткой.Следует избегатьконфликтов и принятия важных решений. А еще лучше не заводить новых знакомств,те могут принести потери.