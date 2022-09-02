В пятницу, 2 сентября
2022 года, православные верующие отмечают Самойлов день – чтят память
библейского пророка Самуила.
В пятницу, 2 сентября
2022 года, православные верующие отмечают Самойлов день – чтят память
библейского пророка Самуила.
История
Пророк
Самуил жил в XI веке до нашей эры — за 1146 лет до Рождества Христова. Он — последний из
знаменитых израильских судей с особым авторитетом среди израильтян.
С
трехлетнего возраста мальчик был в скинии на попечении у первосвященника Илия. С
самого детства Самуил предсказывал разные события. Так, в 12 лет он предупредил — Бог покарает весь
дом Илия из-за сыновей. Отец их не контролирует, а те творят нечестивые дела.
Когда
пророчество сбылось, жители назвали Самуила судьей. При нем филистимляне вернули
ковчег, а израильтяне вернулись в захваченные города. Самуил организовывал и особые
общины для народного просвещения.
Пророк
умер в 88 лет, а в 406 году его мощи были перенесены из Иудеи в Константинополь. По преданию именно Самуил составил Книгу
Судей.
Традиции и
приметы
Самойлов день
приходится на начало сентября — хозяйственные работы еще шли, а в деревнях
собирали последний урожай моркови и свеклы. Последний считается "девичьим"
овощем, поэтому для счастья в личной жизни на стол ставили свекольные блюда.
2 сентября
подавали жареную картошку с грибами, чтобы урожай был богат, а зима — сытая. За
грибами не следовало ходить в одиночку, чтобы не попасть к нечистой силе.
Что нельзя делать
2 сентября
Нельзя оставлять детей
без присмотра. Злые духи напугают малыша и причинят ему вред.
Не стоит стричь
волосы и ногти — иначе жизнь будет короткой.
Следует избегать
конфликтов и принятия важных решений. А еще лучше не заводить новых знакомств,
те могут принести потери.