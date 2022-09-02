Областная администрация опубликовала ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области

Областная администрация опубликовала ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области. Согласно данным, областной центр является самым неблагополучным городом региона в экологическом плане.По объёмам сброса неочищенных сточных вод лидирует «Владимирводоканал». В прошлом году предприятие сбросило почти тридцать миллионов кубических метров нечистот. Основным загрязнителем воздуха в регионе стал автомобильный транспорт. На его долю приходится больше 75% выбросов.Также в лидерах антирейтинга города Муром, Гусь-Хрустальный и Вязниковский район.