Главные новости к этому часу: - Промышленный форум. Каково промышленное будущее региона? Во...

Главные новости к этому часу:- Промышленный форум.Каково промышленное будущее региона? Во Владимире с официальным визитом полпред президента по ЦФО Игорь Щёголев.- Ситуация перед выборами.Владимирская область накануне выборов. Общественники и политологи обсудили социально-политическую ситуацию в регионе.- Первые дни учебного года.Лекция для студентов ВлГУ от главы региона и подарки первоклашкам. Как в областном центре начался новый учебный год?