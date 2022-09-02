Главные новости к этому часу:
- Промышленный форум.
Каково промышленное будущее региона? Во...
Главные новости к этому часу:
- Промышленный форум.
Каково промышленное будущее региона? Во Владимире с официальным визитом полпред президента по ЦФО Игорь Щёголев.
- Ситуация перед выборами.
Владимирская область накануне выборов. Общественники и политологи обсудили социально-политическую ситуацию в регионе.
- Первые дни учебного года.
Лекция для студентов ВлГУ от главы региона и подарки первоклашкам. Как в областном центре начался новый учебный год?