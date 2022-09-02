По информации ведомства, подозреваемый родом из Украины. Мужчина проживает во Владимирской области и имеет российское гражданство.

В отношении жителя Владимирской области заведено уголовное дело за публичные призывы к терроризму, - сообщает региональное управление ФСБ. По информации ведомства, подозреваемый родом из Украины. Мужчина проживает во Владимирской области и имеет российское гражданство.Сообщается, что задержанный был сторонником запрещённой в России организации украинских националистов, которые призывали к насилию в отношении жителей Крыма и Донбасса.Подозреваемый заключен под стражу. Вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается.