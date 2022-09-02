Предприятие выставили на торги за 1,33 миллиарда рублей. При этом каждые пять дней стоимость будет уменьшаться на 5%

Производство «СТЭС-Владимир» в очередной раз попытаются , - сообщает интернет-издание . Предприятие выставили на торги за 1,33 миллиарда рублей. При этом каждые пять дней стоимость будет уменьшаться на 5%. Таким образом к 15 ноября завод будет стоить в два раза меньше - 669,4 миллиона рублей. Это нижняя планка по которой собственник готов расстаться с производством. Изначально СТЭС-Владимир» продавали почти за полтора миллиарда рублей.Компанию признали банкротом в 2019 году. Здесь производили уникальное пеностекло. Предполагалось, что местная продукция заменит импортные аналоги, однако производственные обороты с 2017 года стали падать.