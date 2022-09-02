По ходатайству следователя СУ СК России по Владимирской области в отношении 37-летнего жителя...

По ходатайству следователя СУ СК России по Владимирской области в отношении 37-летнего жителя Коврова, обвиняемого в убийстве знакомой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31.10.2022.Напомним, что Светлана Савина пропала 25 августа. 26 августа 2022 года обвиняемый, находясь по своему месту жительства, во время распития спиртных напитков причинил своей знакомой телесные повреждения, в результате которых она скончалась на месте происшествия. В целях сокрытия преступления мужчина решил избавиться от тела потерпевшей.Мужчина свою вину признал, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Фото: официальный телеграм-канал СУ СК России по Владимирской области