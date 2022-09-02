Стоимость объекта составит почти 900 млн рублей.

Во Владимирской области на средства инфраструктурного бюджетного кредита построят школу в Доброграде. Об этом рассказали в пресс-службе врио губернатора.Вместимость учреждения составит 825 мест. В роли подрядчика выступит ЗАО «МНК-ГРУПП», имеющая опыт в реализации таких проектов. Стоимость работ составит 889 млн рублей. Срок окончания строительства – не позднее 30 августа следующего года.«На сегодняшний день практически завершена заливка фундамента», - уточнили власти.Добавим, что всего по стране в рамках инфраструктурных кредитов в 2021-2023 годах планируется возведение 13 учебных заведений на сумму почти 16 млрд рублей.