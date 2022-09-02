Во Владимирской области построят школу на 825 мест в Доброграде. Срок завершения работ – не позднее 30 августа 2023 года, сообщили в пресс-службе Белого дома. В июле власти заключили договор с ЗАО

Во Владимирской области построят школу на 825 мест в Доброграде. Срок завершения работ – не позднее 30 августа 2023 года, сообщили в пресс-службе Белого дома. В июле власти заключили договор с ЗАО «МНК-ГРУПП». Стоимость работ – 889 млн рублей. По состоянию на 2 сентября на объекте уже заложен фундамент. Школа построится в рамках проекта «Комплексное