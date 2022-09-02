Во Владимирской области с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита построят...

Во Владимирской области с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита построят школу в Доброграде.В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в 2021-2023 годах планируется строительство 13 школ на сумму почти 16 млрд рублей в 10 субъектах Российской Федерации. В ихчисле Белгородская, Владимирская, Вологодская, Иркутская, Московская, Рязанская, Свердловская, Тюменская области, Республики Башкортостан и Коми.Во Владимирской области в рамках реализуемого в 2022-2023 годах инфраструктурного проекта «Комплексное развитие посёлка Доброград» запланировано строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, в июле 2022 года заключен договор на строительно-монтажные работы с ЗАО «МНК-ГРУПП», стоимость работ составит 889 млн рублей. Срок завершения работ по договору – не позднее 30 августа 2023 года. На сегодняшний день практически закончено создание фундамента.