Он убил женщину и расчленил труп.

В Коврове на два месяца заключен под стражу . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в СУ СК по Владимирской области.«По ходатайству следователя отношении 37-летнего жителя Коврова, обвиняемого в убийстве знакомой, избрана мера пресечения в виде ареста. В СИЗО он пробудет до 31 октября», - уточнили в Следкоме.Напомним, что вчера душегубу было предъявлено обвинение в убийстве пропавшей 25 августа женщины.По версии следствия, 26 августа, находясь дома, во время распития спиртных напитков он причинил своей Светлане Александровне телесные повреждения, от которых та скончалась на месте происшествия. В целях сокрытия преступления злоумышленник решил избавиться от тела и расчленил труп.Злоумышленника задержали. На допросе он признал свою вину. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.