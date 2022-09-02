Он убил женщину и расчленил труп.
В Коврове на два месяца заключен под стражу . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в СУ СК по Владимирской области.
«По ходатайству следователя отношении 37-летнего жителя Коврова, обвиняемого в убийстве знакомой, избрана мера пресечения в виде ареста. В СИЗО он пробудет до 31 октября», - уточнили в Следкоме.
Напомним, что вчера душегубу было предъявлено обвинение в убийстве пропавшей 25 августа женщины.
По версии следствия, 26 августа, находясь дома, во время распития спиртных напитков он причинил своей Светлане Александровне телесные повреждения, от которых та скончалась на месте происшествия. В целях сокрытия преступления злоумышленник решил избавиться от тела и расчленил труп.
Злоумышленника задержали. На допросе он признал свою вину. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.