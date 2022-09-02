В Коврове до 31 октября взяли под стражу 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 42-летней знакомой, пропавшей около недели назад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального

В Коврове до 31 октября взяли под стражу 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 42-летней знакомой, пропавшей около недели назад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СледКома. 26 августа, напомним, в Коврове объявили в розыск 42-летнюю местную жительницу Светлану Савину. В поисках участвовали волонтеры, полиция и местные жители. Через несколько дней в городе было найдено