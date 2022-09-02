Пострадавшую госпитализировали с ушибом левого тазобедренного сустава, левого колена и закрытой черепно-мозговой травмой.
В центре Коврова на проспекте Ленина сбили 67-летнюю пенсионерку. ДТП произошло на пешеходном переходе.
По предварительным данным ГИБДД, около 11 утра 20-летний водитель на Audi А4, двигаясь со стороны улицы Лепсе в сторону Чернышевского, совершил наезд на женщину 1955 года рождения, которая переходила дорогу по «зебре».
Пострадавшую госпитализировали с ушибом левого тазобедренного сустава, левого колена и закрытой черепно-мозговой травмой.
Госавтоинспекция проводит проверку.