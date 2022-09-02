Пострадавшую госпитализировали с ушибом левого тазобедренного сустава, левого колена и закрытой черепно-мозговой травмой.

В центре Коврова на проспекте Ленина сбили 67-летнюю пенсионерку. ДТП произошло на пешеходном переходе.По предварительным данным ГИБДД, около 11 утра 20-летний водитель на Audi А4, двигаясь со стороны улицы Лепсе в сторону Чернышевского, совершил наезд на женщину 1955 года рождения, которая переходила дорогу по «зебре».Пострадавшую госпитализировали с ушибом левого тазобедренного сустава, левого колена и закрытой черепно-мозговой травмой.Госавтоинспекция проводит проверку.