В Коврове прокурором направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном...

В Коврове прокурором направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Приморского края. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.Обвиняемый в социальной сети «Одноклассники» разместил объявление под псевдонимом «гадалка Илона», предлагая услуги «по снятию порчи».По объявлению к нему обратилась женщина. За услугу по «снятию порчи» ею на банковскую карту мошенника были перечислены 5 тысяч рублей.Впоследствии злоумышленник под предлогами того, что «наведённая порча не снимается» и что на потерпевшую «наведена ещё более сильная порча и для её снятия необходимо проведение более сильного обряда», требовал переводить на подконтрольный ему счет все больше и больше денег, которые женщина исправно переводила.Таким образом с апреля 2021 года по январь 2022 года пострадавшая перевела обвиняемому более 2,3 млн. рублей.В настоящее время мужчина заключен под стражу.За совершенное преступление мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com