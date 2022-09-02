Стала известна статистика дорожно-транспортных происшествия по Ковровскому району за 2022 год. В...

Стала известна статистика дорожно-транспортных происшествия по Ковровскому району за 2022 год.В Коврове и Ковровском районе, по информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет, в результате которых 1 несовершеннолетний погиб, 28 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадали 18 пассажиров, 7 пешеходов, 3 велосипедиста и 1 несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами.Большинство автоаварий, в которых дети получили травмы, произошли из-за несоблюдения водителями транспортной дисциплины (нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение скоростного режима, дистанции и бокового интервала, несоблюдение очередности проезда). 3 аварии, в которых пострадали несовершеннолетние участники дорожного движения, произошли по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.За указанный период дети и подростки становились участниками ДТП и по собственной неосторожности – перебегали дорогу по пешеходной переходу, при этом не убеждаясь в безопасности перехода, перебегали дорогу в неустановленном месте, не спешивались с велосипеда на пешеходном переходе, выезжали на проезжую часть на велосипеде в возрасте младше 14 лет, управляли транспортными средствами, не имея права управления, не пристегивались ремнями безопасности, рассказали в издании «Ковров сегодня».Фото: Pixabay.com