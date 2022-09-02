Оба осуждены по уголовным статьям.

В Меленковском районе судебные приставы конфисковали лодки у двух браконьеров. Оба добывали природные ресурсы с нарушением закона.В первом случае, 46-летний мужчина на рыбалке применял запрещенные способы массового истребления рыбы. На него завели уголовное дело. Меленковский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей и постановил забрать лодку. Кроме судна, у горе-рыбака изъяли бензобак со шлангом, весла и мотор.Во второй истории, 62-летний мужчина попался при ловле рыбы с помощью сетей. Снасти уничтожили, а принадлежащую фигуранту деревянную лодку также забрали.