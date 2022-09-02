В экстримальном фестивале Grand Skate Tour примут участие спортсмены из 30 стран.

В экстримальном фестивале Grand Skate Tour примут участие спортсмены из 30 стран.Первый месяц осени богат на различные мероприятия. Вроссийской столице постоянно проходят масштабные фестивали и другие спортивные,образовательные, а также развлекательные события. Сентябрь тоже не исключение.Со 2 по 11 число жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль экстремальныхвидов спорта Grand Skate Tour.Международный конкурс пройдет на ВДНХ. Его участникамистанут представители сразу 30 стран. Основной площадкой фестиваля будетскейт-парк с трибунами. также для посетителей откроется маркет с молодежнойодеждой и аксессуарами. Кроме того, москвичи смогут принять участие в различныхмастер-классах и конкурсах.Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, втечение недели перед Днем города на выставке пройдут показательные выступленияи соревнования среди профессионалов и любителей. Гости фестиваля увидят трюкина самокатах, роликах и скейтбордах."В состязаниях примут участие около шести тысячспортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк стрибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на Главной аллееВДНХ", – уточнила Наталья Сергунина.Она также подчеркнула, что для гостей спортивногомероприятия будут оборудованы фуд-корт и танцевальная площадка. К слову,посещать площадки можно каждый день в течение всего фестиваля.Так, 3 сентября участники посоревнуются мастерствеуправления самокатами в дисциплине Big Air. С 8 по 10 сентября на фестивалебудут бороться скейтбордисты в рамках батл Game of Skate. 11 сентября пройдутмастер-классы по лонгборд-дансингу.Также жители и гости российской столицы смогут принятьучастие в конкурсе на лучшее видео. Для этого 5 сентября перед аркой главноговхода на ВДНХ установят арт-объект для катания в виде слова "Москва".8 сентября пройдет одно из самых зрелищных событий экстремальногофестиваля – ночной роллер-заезд. В нем примут участие сразу несколько тысяччеловек. Желающие присоединиться могут зарегистрироваться на до 5сентября.Одним из важнейших событий международного фестиваля станет второйфорум новых олимпийских видов спорта и молодежных движений стран СНГ.Участников примут Дом культуры, летний кинотеатр-лекторий и шахматный клуб.Параллельно в павильоне № 18 "Республика Беларусь"откроется выставка экспонатов минского "Скейт-музея СССР". Посетителиувидят доски и эксклюзивные скейтборды, выпущенные ограниченным тиражом.