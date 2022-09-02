Программа реновации в Москве расширяется.

Программареновации в Москве расширяется.В Москве продолжается реализация программы реновации. Проект расширяется, растет и количество стартовых площадок, на которых будут строить новые дома, в которые переедут жители старых пятиэтажек.Недавно количество стартовых площадок вновь увеличилось. Теперь в перечне на шесть площадок больше. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.Речь идет о следующих адресах:Головинский район, Михалковская улица, вл52, ст22, ст23;Рязанский район, Рязанский проспект, вл6а;Можайский район, Вяземская улица, вл9, к1, к2;Царицыно, Бакинская улица, вл31;Ново-Переделкино, пересечение Боровского шоссе и Чоботовской улицы;Южное Тушино, Лодочная улица, вл13, ст1 и вл15, ст1.На этих территориях планируют построить в общей сложности 107,7 тысячи квадратных метров жилья. Благодаря этим новостройкам удастся расселить 22 старых дома, в которых проживают 3,9 тысячи человек.При этом из перечня стартовых площадок была одна исключена – 4-я улица Марьиной Рощи, вл12. На это пришлось пойти из-за планируемого строительства эстакады в рамках проекта реорганизации территории Рижского грузового двора.Таким образом, для строительства домов по программе реновации подобрана 561 стартовая площадка. На этих территория возведут порядка 8,9 миллиона квадратных метров жилья.Напомним, участниками программы реновации являются около миллиона жителей Москвы. Планируется расселить 5 175 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.Уже построено 204 жилых дома, общая площадь которых составляет 2,6 миллиона квадратных метров. В настоящий момент проектируют и строят 405 домов. Их общая площадь – 7,4 миллиона квадратных метров.Кстати, в некоторых округах Москвы уже называют сроки завершения программы реновации. Например, в Троицком и Новомосковском административных округа (ТиНАО) она завершится до 2028 года. Там планируется переселить 250 домов.Ранее сообщилось о том, что в крупном квартале готовы два дома, строящиеся в рамках программы реновации, – на 156 и 144 квартиры. Подробнее об этом "Дни.ру".