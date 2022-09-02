Конное шоу, стрелецкий бой, кузнечные, ткацкие и музыкальные мастер-классы. Государственный музей-заповедник «Александровская слобода» провел свой главный событийный праздник –«Иванов

Конное шоу, стрелецкий бой, кузнечные, ткацкие и музыкальные мастер-классы. Государственный музей-заповедник «Александровская слобода» провел свой главный событийный праздник –«Иванов день». Он посвящен дню рождению царя Ивана Грозного. Актер, играющий Ивана Грозного, открывает праздник Жалую я весь народ православный милостью своею. Повелеваю: нынче же устроить веселье, с песнями, плясками, игрищами. В этом году праздник отмечает свой