В России предложили официально закрепить День грибника, который отмечается в мире 3 октября.

С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее письмо он отправил главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву. Кроме того, депутат заявил о необходимости учредить празднование Всероссийского фестиваля грибов и ягод.Он отметил, что сбор грибов является одним из видов активного отдыха россиян. Это возможность провести время с пользой, собраться семьей на природе и дополнить свой рационом сезонными дарами леса.По мнению Крупника, движению грибников требуется поддержка со стороны государства."Прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны", – предложил он.Ранее президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков сообщил, что грибной сезон может стать неудачным из-за неблагоприятных погодных условий во многих регионах РФ. Он отметил, что в этом году во многих областях выросло мало грибов из-за жары и отсутствия дождей.Если в российских регионах наступит благоприятная погода, можно будет собрать урожай таких грибов, как опята, рыжики и маслята. В первую очередь важно, чтобы изменилась ситуация с осадками, подчеркнул эксперт.Также, по словам Рудакова, важным фактором является высокая пожароопасная обстановка. Соответственно, МЧС ограничивает нахождение людей в лесах. Это тот фактор, который не дает людям собирать грибы, даже если они есть, объяснил он.