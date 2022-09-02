Напомним, что в 2022 году в порядок приведут 130 км дорожного полотна и четыре моста.

В шести районах Владимирской области продолжается ремонт дорог. Две трассы уже ввели в эксплуатацию.Подрядчики асфальтируют пять участков в Гороховецком районе, автомагистрали «Юрьев-Польский – Григорово – Гаврилов Посад – Тейково» и «Гусь-Хрустальный – Уршельский». По пути из Кольчугина в Киржач фрезеруют покрытие. На двух отрезках дороги «Юрьев-Польский-Кольчугино» заново нарисуют дорожную разметку.Напомним, что в 2022 году в порядок приведут 130 км дорожного полотна и четыре моста.