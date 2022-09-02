В ходе проверки выявлены нарушения периодичности оказания услуги.

Суздальская прокуратура заставила ООО «Биотехнологии» пересчитать плату за вывоз мусора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В ходе проверки выявлены нарушения периодичности оказания услуги. В частности, в июне и июле регоператором сорван график вывоза ТКО из сёл Переборово и Боголюбово.Гендиректору компании внесено представление, которое признано обоснованным. Жителям перечисленных населённых пунктов произведен перерасчет платы за коммунальную услугу.