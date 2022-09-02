Накануне вечером, в 20-17, поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе...

Накануне вечером, в 20-17, поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Фроловское.Из-за позднего сообщения пожарные приехали, когда дом уже горел по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. К тушению привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.А около двух часов ночи службам спасения стало известно о пожаре в селе Сима. Горел большой дом на улице Луговой. Огонь захватил 200 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава, в том числе от ПСС с. Сима 2 единицы техники, 4 человека, рассказали в пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливает причины возгораний. О пострадавших не сообщается.