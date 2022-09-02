Два крупных пожара произошли в Юрьев-Польском районе за сутки на 2 сентября. В результате происшествий никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС. Первый пожар вспыхнул в жилом доме №25 в

Два крупных пожара произошли в Юрьев-Польском районе за сутки на 2 сентября. В результате происшествий никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС. Первый пожар вспыхнул в жилом доме №25 в селе Фроловское около 20:15. На место выехали сотрудники МЧС, которые потушили пламя на площади 50 кв.м. Уже в 1:58 2 сентября пламя окутало жилой дом