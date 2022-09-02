Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Имени Кутузова Новый учебный год встретила в новом...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Имени КутузоваНовый учебный год встретила в новом статусе. В девятой школе города Владимира появилась доска памяти герою Роману Кутузову.- С Днём знаний!Для более чем трехсот первокурсников сегодня открылись двери Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте.- 25 лет дарит подаркиПодарки для первоклассников по традиции подготовил Владимирский хлебокомбинат.