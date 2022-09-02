Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Имени Кутузова
Новый учебный год встретила в новом...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Имени Кутузова
Новый учебный год встретила в новом статусе. В девятой школе города Владимира появилась доска памяти герою Роману Кутузову.
- С Днём знаний!
Для более чем трехсот первокурсников сегодня открылись двери Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте.
- 25 лет дарит подарки
Подарки для первоклассников по традиции подготовил Владимирский хлебокомбинат.