Во Владимире суд приговорил 36-летнего местного жителя к 8,5 годам лишения свободы за убийство приятеля 2 января. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома по Владимирской области. По данным

Во Владимире суд приговорил 36-летнего местного жителя к 8,5 годам лишения свободы за убийство приятеля 2 января. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома по Владимирской области. По данным следствия, днем 2 января мужчина пришел в гости к приятелю, чтобы выпить. В какой-то момент они начали шуточно бороться, но вскоре игра переросла в драку, обвиняемый схватил