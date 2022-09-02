На суде фигурант полностью признал свою вину в содеянном.

Во Владимире мужчина приговорен к 8,5 годам тюрьмы за убийство друга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.Днём 2 января приятели собрались выпить. Под стакан они начали шуточно бороться. Вскоре действия одного из собутыльников стали более агрессивными. Началась драка, в ходе которой один из них зарезал оппонента.От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина умер на месте происшествия. Душегуб разбил в комнате окно табуреткой, выпрыгнул на улицу и попытался сбежать, но был задержан случайными прохожими.На суде фигурант полностью признал свою вину в содеянном.