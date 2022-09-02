В Судогде завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Владимира, который, будучи пьяным, насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе

В Судогде завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Владимира, который, будучи пьяным, насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, в мае в поселке Красный Куст пьяный мужчина за рулем технически неисправной «Lada Priora» на высокой скорости сбил на обочине пешехода и уехал с