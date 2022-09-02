Подарки для первоклассников по традиции подготовил Владимирский хлебокомбинат. Уже 25 лет в День...

Подарки для первоклассников по традиции подготовил Владимирский хлебокомбинат. Уже 25 лет в День знаний сотрудники предприятия вручают ребятам купоны на сладкие угощения. В этом году подарки подготовили для восемнадцати тысяч малышей.Сегодня они в центре внимания учителей, родителей и даже старшеклассников. Пятнадцатая школа Владимира встречает новых учеников.С Днем знаний мальчишек и девчонок поздравляют все. Владимирский хлебокомбинат, который входит в группу компаний “Делавант”, не изменяет традициям и приготовил для малышей праздничные конверты. В них - подарочный флаер и приглашение на вкусный творческий конкурс.Ивакина Татьяна Алексеевна, директор по персоналу группы компаний "Делавант":- Изначально эта акция была направлена на то, чтобы познакомить детишек с тем, что такое хлеб, как он печется, что он значит в нашей жизни, что он значит вообще в жизни человека. Не даром говорят: "Хлеб всему голова". Это акция призвана возродить отношение, которого хлеб достоин, чтобы люди понимали, насколько это важно, насколько это ценно.Четверть века Владимирский хлебокомбинат и самый известный сказочный герой - Колобок - радуют первоклашек. За это время сладкие подарки получили более двухсот восьмидесяти тысяч ребят. Дарья Клинышкова - одна из первых участниц акции. Сегодня ведет в школу сына Сережу и вспоминает свой самый волнительный День знаний.Клинышкова Дарья Сергеевна:- Мама сшила мне красивый фартук, я была в форме, это было ровно 25 лет назад, и "Золотой колобок " вручил мне купон, который я обменяла на вкусные сушки.Из поколения в поколение Владимирский хлебокомбинат становится добрым другом. Поддержать детей в первый день нового учебного года - задача взрослых, уверена директор школы.Львова Анастасия Александровна, директор школы №15:- Ребята должны чувствовать, что они нужны, что сегодняшний день особенный в их жизни. И чем больше будет подарков, поздравлений, чем больше будет внимания к этому событию, тем самым мы поднимем и престиж образования, и просто поднимем им настроение, а это очень важно для положительной мотивации.В праздничном конверте малыши найдут и описание конкурса. Родителям и детям предлагают пофантазировать на тему путешествия Колобка по знаковым местам Владимирской области. Итоги подведут в ноябре. Праздник станет еще одним подарком группы компаний «Делавант» для всех активных первоклассников.Екатерина Васильева, Семен Карпов. «Вести-Владимир»