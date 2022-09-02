Сервис поиска работы SuperJob провел среди владимирских родителей опрос на тему запрета на использование телефонов в школе. Большинство выступило против. 55% опрошенных против новой

Сервис поиска работы SuperJob провел среди владимирских родителей опрос на тему запрета на использование телефонов в школе. Большинство выступило против. 55% опрошенных против новой установленной нормы. 34% – за. Больше всего сторонников нашлось среди отцов, мамы чаще не против, чтобы их чада пользовались в школе телефонами. SuperJob также спросил учителей, что они думают по этому