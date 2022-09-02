Упавшая от сильного ветра липа повредила две припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе дома номер 12 по улице Садовая. Больше всего пострадал автомобиль марки КИА, у него промята

Упавшая от сильного ветра липа повредила две припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе дома номер 12 по улице Садовая. Больше всего пострадал автомобиль марки КИА, у него промята крыша, капот и выбито лобовое стекло. Вторая иномарка пострадала меньше, при визуальном осмотре заметны только царапины. Хозяин КИА чудом остался в живых, он покинул автомобиль буквально за