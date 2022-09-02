Объём нанесённого государству ущерба оценивается в 3,1 млн рублей.

Руководителя владимирского ДОСААФ задержали по подозрению в мошенничестве при ремонте автошколы в Коврове. Об этом рассказали наши коллеги из .По версии следствия, отделение, возглавляемое Валерием Лариным, получило от ДОСААФ России 8,5 млн рублей на ремонт ковровской автошколы имени генерала армии Шуралева. Начальника автошколы из города-оружейников убедили заключить контракт на ремонт с компанией «СРК Периметр».Однако подрядчик так и не выполнил работы в полном объёме. При этом средства были полностью перечислены фирме-исполнителю. Стоимость недоделок превысила три миллиона рублей.Предполагается, что Ларин и гендиректор «СРК Периметр» Нурмухаммет Сабиров присвоили указанную сумму. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.