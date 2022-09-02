Во Владимире мужчина приговорен к 8,5 годам лишения свободы за убийство приятеля. Как мы уже...

Во Владимире мужчина приговорен к 8,5 годам лишения свободы за убийство приятеля.Как мы уже рассказывали, в дневное время 2 января 2022 года обвиняемый пришел к приятелю в гости. В ходе распития спиртных напитков они начали шуточно бороться. Вскоре действия друга стали более агрессивными, и борьба переросла в конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина ножом нанес не менее двух ударов по телу оппонента.От полученных телесных повреждений 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.После совершения преступления подсудимый разбил в комнате окно табуреткой, выпрыгнул на улицу и решил скрыться, однако был задержан случайными прохожими.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Владимирской области.Фото: vladimir.sledcom.ru/