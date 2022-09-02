Трагедия, которая навсегда в сердце. В эти дни в нашей стране вспоминают жертв теракта в Беслане....

Трагедия, которая навсегда в сердце. В эти дни в нашей стране вспоминают жертв теракта в Беслане. Во Владимире акция памяти традиционно прошла в храме при ВлГУ. Студентам-первокурсникам показали документальный фильм, посвященный Беслану.Оксана Ерашова, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ВлГУ:- Присутствующие в зале ребята, которым на тот момент не было и года, которые родились после этих событий, могли понять весь трагизм и ужас тех событий, в которых оказались такие же школьники, такие же молодые преподаватели, родители. И почувствовать весь ужас тех событий, которые произошли.В акции приняли участие и волонтеры Единой России, в церкви Кирилла и Мефодия прошла литургия. Из-за дождя церемония со свечами была также перенесена в храм. Многие ее участники родились уже после этих страшных событий, но каждый пришедший знает и помнит - в Беслане совершено преступление, которое не имеет срока давности. И третье сентября теперь навсегда День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в Беслане звучат колокола, а в небо устремляются белые шары - по количеству жертв. По всей стране уроки в школах сегодня начались с минуты молчания.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Уже 18 лет мы каждый год собираемся и ставим свечи. Проводим панихиды. И мы говорим о том, что мы помним, что мы скорбим и никогда этого не забудем.