В Судогде прокурор направил в суд уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, сбившего пешехода...

В Судогде прокурор направил в суд уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, сбившего пешехода и оставившего место ДТПЖитель города Владимира обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Преступление усугубилось тем, что водитель уехал с места происшествия.Установлено, что в мае 2022 в утреннее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным автомобилем «LADA PRIORA», двигался по правой полосе проезжей части автодороги из пос. Красный Куст в направлении с. Мошок Судогодского района.Находясь в районе дома № 4 по ул. Советская пос. Красный Куст, обвиняемый в силу своей небрежности и неправильно избранной скорости движения, наехал на пешехода, который находился на правой обочине, после чего в скрылся с места ДТП.В результате ДТП пострадавшая женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.Мужчина вину в инкриминируемом деянии признал полностью. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Судогодский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры.Фото: Freepik.com