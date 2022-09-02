Во Владимирской области на 2 сентября выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 93 человек. Ещё ..

Во Владимирской области на 2 сентября выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 93 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 33 - в Ковровском, 15 - в Петушинском, 10 - в Кольчугинском, 17 - в Александровском, 12 - в Юрьев-Польском, 46 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 3 - в Собинском, 8 - в Киржачском, 10 - в Камешковском, 5 - в Гороховецком, 10 - в Меленковском, по 15 - в Вязниковском и Суздальском, 2 - в Селивановском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 157296 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42599 заболевших во Владимире, 18473 - в Ковровском районе и 17221 - в округе Муром.