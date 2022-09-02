Синоптики передают дожди - 5,7 и 10 числа.

Во Владимирской области со следующей недели похолодает до +3 градусов Цельсия. Сентябрь обещает быть промозглым.В грядущие выходные дни температура воздуха составит около +15 градусов, а ночью термометр опустится до 4-5 градусов тепла. На следующей неделе синоптики передают дожди - 5,7 и 10 числа. С понедельника похолодает до +12 днём и до +3 градусов в ночное время.Скорость ветра не будет превышать 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 752-754 мм ртутного столба.