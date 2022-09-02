Приговором суда от 24 августа 2022 года 55-летний житель г. Кольчугино и его несовершеннолетний сын...

Приговором суда от 24 августа 2022 года 55-летний житель г. Кольчугино и его несовершеннолетний сын признаны виновными в восьми кражах чужого имущества.Установлено, что в 2020-2021 годах отец убедил своего несовершеннолетнего сына совместно с ним совершать кражи, на что тот согласился. Общий ущерб от краж составил более 150 000 рублей. Из жилых домов и хозяйственных построек были похищены оружие и инструменты. Из сельских магазинов - продукты питания, алкоголь, сигареты. Из церкви - денежные средства, металлические кружки для пожертвований. Из библиотеки и дома культуры также были похищены деньги и бытовая техника.Признав их виновными, суд назначил наказание отцу в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сыну в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Установив отрицательное влияние отца, склонившего несовершеннолетнего сына к соучастию в преступлениях, суд пришел к выводу о возможности достижения целей его исправления без реального отбывания наказания, назначив окончательное наказание условно, с испытательным сроком 3 года. На него возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и пройти обучение в целях получения профессионального образования.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда.