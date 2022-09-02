По информации Департамента лесного хозяйства Владимирской области, в настоящее время класс пожарной...

По информации Департамента лесного хозяйства Владимирской области, в настоящее время класс пожарной опасности в регионе – 3,8. Новых лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Пожароопасная обстановка стабилизируется, местами прошли кратковременные дожди.Для борьбы с природными пожарами в регионе сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники, находящийся в состоянии повышенной готовности. Патрулирование лесного фонда осуществляется в плановом режиме.Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 175 возгораний на площади 190,119 га.Фото: avo.ru/novosti