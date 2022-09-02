В Отделение МВД России по Гороховецкому району Владимирской области со словами благодарности в...

В Отделение МВД России по Гороховецкому району Владимирской области со словами благодарности в адрес сотрудника полиции обратился 86-летний местный житель.Пожилой мужчина рассказал, что в конце июля текущего года работал на своем приусадебном участке, оступился, упал и почувствовал боль в области груди. Самостоятельно вызвать скорую медицинскую помощь он не сумел, а так как живет недалеко от Отделения полиции, отправился за помощью к правоохранителям.Увидев с трудом передвигавшегося пожилого мужчину, инспектор административного надзора отделения участковых уполномоченных старший лейтенант полиции Антон Спиридонов выяснил, что произошло, и принял решение самостоятельно доставить дедушку в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.Впоследствии выяснилось, что дедушка серьезно травмировался, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.«Я очень благодарен полицейскому за оказанную помощь и проявленное внимание. Он не только довез меня до больницы, но и сопровождал, поддерживал морально», - отметил местный житель.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области