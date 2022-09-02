В первом случае 46-летний мужчина во время рыбалки на местной реке был замечен сотрудниками...

В первом случае 46-летний мужчина во время рыбалки на местной реке был замечен сотрудниками правоохранительных органов при применении запрещенных способов рыбалки. В отношении него было возбуждено уголовное дело.Суд признал браконьера виновным и постановил взыскать с мужчины штраф в размере 10 тысяч рублей, а также конфисковать металлическую лодку в доход государства.Судебные приставы Меленковского района УФССП России по Владимирской области исполнили решение суда, изъяв у мужчины также бензобак со шлангом, весла и лодочный мотор.Во втором случае конфискация имущества по решению суда была произведена у 62-летнего мужчины, который также нарушил закон. Сотрудники МВД зафиксировали незаконную добычу рыбы с применением сетей. Рыболовные сети были уничтожены, а принадлежащая мужчине деревянная лодка также была конфискована, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com