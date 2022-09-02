Во Владимирской области выявили 334 случая заражения коронавирусом за сутки на 2 сентября. Днем ранее было 311. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницу

Во Владимирской области выявили 334 случая заражения коронавирусом за сутки на 2 сентября. Днем ранее было 311. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницу госпитализировали 14 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 50 людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 157 296. В лидерах по заражениям