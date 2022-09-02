УФСБ сообщает, что вычислила сторонника «Организации украинских националистов» (запрещенной на...

УФСБ сообщает, что вычислила сторонника «Организации украинских националистов» (запрещенной на территории России), который призывал к массовому террору, к истреблению жителей Крыма и Донбасса. Уроженец Украины жил во Владимирской области, у него есть российское гражданство.По версии следствия, мужчина испытывал «личную политическую и идеологическую неприязнь к жителям Крыма и Донбасса», которые поддерживали государственную политику России.Сотрудники ФСБ задержали мужчину в августе 2022 года, возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится в следственном изоляторе.Фото: pxfuel.com