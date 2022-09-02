«Все зависит от нас самих». С таким лозунгом 2 сентября во владимирском филиале «Т Плюс» открылся учебный центр. Сотрудников компании и стажеров научат грамотно реагировать на внештатные

«Все зависит от нас самих». С таким лозунгом 2 сентября во владимирском филиале «Т Плюс» открылся учебный центр. Сотрудников компании и стажеров научат грамотно реагировать на внештатные ситуации и оперативно их решать. Обучением займется руководство организации. Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс» 90% обучения проводится самостоятельно. Мной, моими заместителями, начальниками цехов, мастерами. То есть