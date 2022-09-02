В его классах энергетики компании будут повышать свою квалификацию по четырём основным направлениям. Кроме того, преподаватели помогут студентам подготовиться к реальным условиям труда.

Во Владимире открылся учебный центр Владимирского филиала ПАО Т Плюс «Энерго Лидер Т+». В его классах энергетики компании будут повышать свою квалификацию по четырём основным направлениям. Кроме того, преподаватели помогут студентам подготовиться к реальным условиям труда.«Все зависит от нас самих»Торжественная церемония открытия началась с вступительных слов директора филиала Олега Грошева. Он стал идейным вдохновителем при реализации проекта.«Работая в энергетике, специалист постоянно обучается, демонстрируя свои компетенции в различных соревнованиях, конкурсах профмастерства. Текущий у нас необычайно урожайный на победы: Иван Фурманов стал лучшим на всероссийских соревнованиях, наша команда выиграла на соревнованиях ПГУ, включая пять личных побед из шести возможных. Обучаясь и развиваясь сами, мы поддерживаем тех, кто также стремится к самосовершенствованию. Уверен, что из стен нашего нового Центра, который оборудован высокотехнологичным оборудованием, выйдет немало высококлассных специалистов», - подчеркнул руководитель.Планируется, что учебный центр станет точкой притяжения людей, которым небезразлично всё происходящее в организации. К слову, за последнее время уровень вовлечённости в коллективе вырос с 30% до 80%.«Нет одной профессии на всю жизнь, нет одного образования, одной должности и одной работы в нашем постоянно изменяющемся мире. Человек должен учиться каждый день и становиться лучше, себя вчерашнего. Именно поэтому слова «все зависит от нас самих» стали своеобразным девизом филиала», - отмечают в ПАО «Т Плюс».Добавим, что на открытии Центра присутствовала директор Ивановского энергетического колледжа Роза Нечаева. В последние годы учреждение стало донором молодых кадров для компании.«Последние годы мы активно и плодотворно сотрудничаем с владимирским филиалом. Наши студенты проходят здесь производственную практику, устраиваются на работу, а теперь еще и смогут пройти обучение, приближенное к реалиям. Это замечательная возможность для любого молодого специалиста», - пояснила она.Чему научат?Отрасль энергетики требует постоянного повышения квалификации сотрудников, которые в ней трудятся. Для обеспечения надёжности, бесперебойности работы и минимизации ошибок персонала и создан Учебный центр. На его базе будет производиться обучение, переаттестация и выработка навыков для работы на ТЭЦ.Главная цель - создать модель поведения сотрудника, который сталкиваясь с штатной или нештатной ситуацией, не ищет решения, а выполняет отработанные правильные действия.Основные направления в обучении: безопасность труда, работа в химическом, электротехническом и теплотехническом цехах. Классы оборудованы необходимыми тренажерами. Они позволяют научить человека применению средств защиты, оказанию первой помощи, работе с оборудованием, контролирующем работу предприятия. Все помещения - трансформируемые. Они не заточены на определённый вид тренинга.«На рабочих местах люди сталкиваются с теми же самыми программами, что и в Учебном центре. Единственная разница - компьютеры здесь не подключены к основному оборудованию ТЭЦ», - рассказал директор филиала Олег Грошев.В здании также есть две дискуссионные площадки для разбора тех или иных ситуаций. Любая служба или отдел могут прийти, изучить плюсы и минусы своей работы, а также выработать стратегию достижения поставленных задач. Каждый класс рассчитан на группы до 15 человек.Преподавателями являются специалисты институтов и ВУЗов, но порядка 90% работы осуществляется руководителями, заместителями, начальниками цехов, мастерами «Т Плюс».В будущем филиалом планируется наладить обучение сотрудников, оказывающих услуги в системе ЖКХ и представителей компании из других регионов.Интересно, что Центр продолжит развиваться. Ещё одна площадка, которая находится на стадии создания, позволит обучать работников теплосетей. В помещениях смонтируют тепловые камеры, где будут стоять насосы.«Будет отрабатываться правильность включения и переключения насосов. Людей научат правильно спускаться в колодец, выходить из него, а также другим знаниям, необходимым в профессии», - резюмировал Олег Владимирович.Уже сегодня первые группы обучающихся сели за парты современного Учебного центра. Глядя на профессиональный подход к делу, нет сомнений, что он станет кузницей кадров для теплоэнергетической отрасли не только региона, но и всей страны.