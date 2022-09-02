Сегодня, 2 сентября, народному артисту Валентину Гафту могло бы исполниться 87 лет.

Сегодня, 2 сентября, народному артисту Валентину Гафту могло бы исполниться 87 лет.Помимо насыщенной творческой биографии, Валентин Иосифович мог похвастаться бурной личной жизнью. Знаменитые актер не только трижды женился, но и два раза стал отцом. С дочерью, Ольгой, артист всегда был близок и поддерживал общение. Когда девушка покончила с собой, Гафт с трудом оправился от горя. Совсем другая ситуация сложилась с сыном актера. В отличие от Ольги, Вадим появился на свет вне брака и вырос без отца. Более того, поначалу Валентин Иосифович даже не знал о его существовании.Женщиной, родившей артисту сына, стала художница Елена Никитина. Они познакомились в начале 70-х, закрутили страстный роман и быстро расстались. Плодом мимолетной любовной связи стал сын Вадим. Заботу о мальчике полностью взяла на себя Елена, а Валентин долгое время даже не подозревал, что у него родился наследник.Никитина не хотела связывать артиста обязательствами и ничего от него не требовала. В результате Гафт узнал о сыне лишь спустя три года, когда случайно встретил бывшую возлюбленную на улице. Впрочем, познакомиться с наследником актер так и не решился. Вскоре Елена увезла ребенка в Бразилию, где жила ее сестра. Там она продолжила одна растить сына.Вадим Никитин всегда гордился тем, что его отцом является легендарный артист, и с ранних лет тянулся к творчеству. Окончив школу, наследник Гафта поступил в театральный. Сын знаменитости попробовал себя в профессии актера и стал режиссером в бразильском театре.Несмотря на то, что Гафт долгие годы не участвовал в жизни отпрыска, тот не стал держать на него зла. Никитин даже назвал в честь отца своего единственного сына. По удивительному стечению обстоятельств дед и внук появились на свет в один и тот же день с разницей в несколько десятилетий. Вадим искренне любил родителя, однако о встрече с ним ему пришлось мечтать много лет.Наследник несколько раз проявлял инициативу, но Гафт не был готов к общению. К счастью, в 2014 году им наконец удалось познакомиться лично. К тому моменту Вадиму исполнилось уже 43 года. Отец и сын встретились на одном из телешоу, смогли найти общий язык и начали поддерживать общение.Вадим обещал привезти своего сына в Россию, но с внуком Валентин Иосифович так и не познакомился. Сначала встрече мешали обстоятельства, а потом – пандемия. Когда Валентин Гафт скончался, его наследнику даже не удалось с ним проститься. Никитин по-прежнему живет в Бразилии и очень сожалеет, что не смог приехать на похороны отца из-за антиковидных ограничений.