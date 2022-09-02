В обоих случаях пострадавших нет. Дознаватели устанавливают причины воспламенения.

В Юрьев-Польском районе за ночь дотла сгорели два жилых дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Накануне в 20-17 в ведомство поступило сообщение о возгорании в частном доме в селе Фроловское. На место выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Наблюдалось открытое горение дома по всей площади - 50 квадратных метров. Пожарные потушили пламя.В 01-58 в село Сима на ликвидацию аналогичного ЧП выехали 4 единицы техники и 9 человек. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.В обоих случаях пострадавших нет. Дознаватели устанавливают причины воспламенения.