Мошенник арестован.

В Коврове осудят жителя Приморья, обвиняемого в мошенничестве. За снятие порчи он получил от одной из женщин 2,3 млн рублей.В «Одноклассниках» под псевдонимом «гадалка Илона» фигурант разместил объявление об оказании услуг «по снятию порчи». К нему обратилась дама, которая заплатила аферисту пять тысяч рублей.«Злоумышленник, заявив, что «наведённая порча не снимается» и что «необходимо проведение более сильного обряда», требовал переводить на свой счёт все больше и больше денег. Женщина исправно перечисляла сбережения. Всего с апреля 2021 года по январь 2022 года пострадавшая перевела «магу» более 2, 3 млн рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В конце концов на «чародея» завели уголовное дело. Сейчас он колдует в СИЗО. Ему грозит до 10 лет колонии и крупный штраф. Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.