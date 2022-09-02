После вмешательства Суздальской межрайонной прокуратуры жителям населенных пунктов произведен...

После вмешательства Суздальской межрайонной прокуратуры жителям населенных пунктов произведен перерасчет платы за несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходовСуздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности регионального оператора ООО «Биотехнологии», оказывающего населению услуги по вывозу мусора.Выяснилось, что в июне и июле текущего года региональным оператором сорван график вывоза отходов с территории с. Переборово и с. Боголюбово Суздальского района.По результатам проверки прокурором генеральному директору ООО «Биотехнологии» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства об отходах производства и потребления устранены, жителям указанных населенных пунктов произведен перерасчет платы за данный вид коммунальной услуги, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: https://ru.freepik.com/